في لقطة درامية.. الحكم يحرم ميلان من التعادل مع نابولي بسبب جيرو "المنبطح" (فيديو)

تغلب نابولي 1-0 على مضيفه ميلان، أمس الأحد، ليتقدم للمركز الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم، متفوقا على منافسه في مباراة سرق فيها حكم الفيديو المساعد الأضواء في نهاية درامية.

وسدد لاعب وسط نابولي، إلجيف إلماس، برأسه في المرمى عند القائم القريب، ليصعق أصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة.

وكاد المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، أن يدرك التعادل لميلان بعدما اقترب من هز الشباك في منتصف الشوط الأول ثم بعد الاستراحة مباشرة.

وفي الدقيقة 90، حين بدا أن ميلان استنفد كل الحيل، بدا أن فرانك كيسي، منح أصحاب الأرض نقطة التعادل ليفجر احتفالات مثيرة، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل ضد المهاجم أوليفييه جيرو، الذي كان مستلقيا على الأرض في منطقة الجزاء.

هدف كيسي الصحيح و بعدها إلغاء الحكم للهدف بسبب لقطة مثيرة للجدل pic.twitter.com/v1ahdqkhMt — Milan World - عالم ميلان (@AC_MilanWorld) December 19, 2021

Still don't get it why he's calling for offside?



Giroud clearly didn't do anything. If handball, then who? Kalulu clear touched with his hip



Shame. pic.twitter.com/TwNs1WGESf — DiavoloNews (@ACM_Indo) December 19, 2021

Obvious offside on Giroud who was laying on the ground doing nothing! Unbelievable.. pic.twitter.com/Hu4dnH2dRz — Mustafa Jamal (@3699mj) December 19, 2021

وطلب حكم الفيديو المساعد من حكم الساحة، دافيدي ماسا، مراجعة الهدف على الشاشة الموجودة خارج خطوط الملعب، وقرر ماسا أن البديل جيرو، الذي كان منبطحا على الأرض، كان في موقف تسلل عندما حاول الاشتراك في بداية الهجمة.

وأثار هذا القرار غضب لاعبي ميلان بشدة، لكن نابولي تماسك ليحقق انتصاره الأول في الدوري في أربع مباريات، ليرتقي لمركز الوصافة برصيد 39 نقطة، بينما تجمد رصيد ميلان عند 39 نقطة أيضا لكنه تراجع للمرتبة الثالثة، وبات يتأخر بفارق أربع نقاط عن غريمه إنتر ميلان المتصدر.

المصدر: وكالات