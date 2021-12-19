قادش يجبر ريال مدريد على تقاسم نقاط المباراة ويوقف سلسلة انتصاراته
ساد التعادل السلبي 0-0 مباراة ريال مدريد وضيفه قادش التي جمعتهما يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
ولم يستطع لاعبو الريال فك شيفرة دفاع الضيوف رغم استحواذهم على الكرة بنسبة 82 %، وقيامهم بـ36 تسديدة منها 9 بين الخشبات الثلاث تألق حارس قادش في إبعادها.
FT #RealMadridCadiz 0-0— LaLiga English (@LaLigaEN) December 19, 2021
⚪️🟡 @realmadriden and @Cadiz_CFEN share the points at the Santiago Bernabeu! ⚖️#LaLigaSantanderpic.twitter.com/dzveANtIAO
في المقابل سدد فريق قادش خلال المباراة 4 تسديدات جميعها خارج المرمى.
وأوقف قادش سلسلة انتصارات الفريق الملكي في الدوري والتي امتدت لـ7 انتصارات متتالية.
'Conan' Ledesma, aka 'The Wall'. #RealMadridCadizpic.twitter.com/lJWU5LDnxu— LaLiga English (@LaLigaEN) December 19, 2021
𝗖⛔️𝗡𝗔𝗡 𝗦𝗔𝗬𝗦 𝗡⛔️#RealMadridCadizpic.twitter.com/KlLEzNjJ8G— LaLiga English (@LaLigaEN) December 19, 2021
وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 43 نقطة، ورفع قادش رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.