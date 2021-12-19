 
مباشر

قادش يجبر ريال مدريد على تقاسم نقاط المباراة ويوقف سلسلة انتصاراته

الرياضة

قادش يجبر ريال مدريد على تقاسم نقاط المباراة ويوقف سلسلة انتصاراته
AFP JAVIER SORIANO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzv1

ساد التعادل السلبي 0-0 مباراة ريال مدريد وضيفه قادش التي جمعتهما يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ولم يستطع لاعبو الريال فك شيفرة دفاع الضيوف رغم استحواذهم على الكرة بنسبة 82 %، وقيامهم بـ36 تسديدة منها 9 بين الخشبات الثلاث تألق حارس قادش في إبعادها.

في المقابل سدد فريق قادش خلال المباراة 4 تسديدات جميعها خارج المرمى.

وأوقف قادش سلسلة انتصارات الفريق الملكي في الدوري والتي امتدت لـ7 انتصارات متتالية.

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 43 نقطة، ورفع قادش رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا