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الاتحاد السعودي لكرة القدم يعاقب رئيس نادي الهلال

الرياضة

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعاقب رئيس نادي الهلال
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فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم غرامة مالية على فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وفهد المفرج المشرف العام على كرة قدم "الزعيم".

وبلغت غرامة رئيس الهلال 30 ألف ريال، فيما بلغت غرامة المفرج 20 ألف.

وجاء في حيثيات القرارين أن ابن نافل والمفرج، نزلا إلى مضمار ملعب مباراة فريقهما أمام النصر قبل نهاية الشوط الأول، وكررا ذلك بعد نهاية المباراة مباشرة، وتوجها إلى غرفة تبديل الملابس عبر أرضية الملعب قبل خروج الحكام واللاعبين منها، وذلك وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وخسر الهلال بهدفين نظيفين أمام النصر الخميس الماضي على ملعب الملك فهد الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ8 من الدوري السعودي.

المصدر: arriyadiyah.com

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