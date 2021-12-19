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بالفيديو.. كلوب "يجرح ويداوي" بشأن تمديد عقد صلاح مع ليفربول

الرياضة

بالفيديو.. كلوب
Globallookpress Peter Byrne via www.imago-images
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تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي في مقابلة صحفية مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الأحد، عن مسألة تمديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع "الريدز".

وقال كلوب، بأن المحادثات بشأن تمديد عقد صلاح تسير بشكل جيد ولكنه "غير مهتم"، قائلا: "تجديد صلاح مع ليفربول؟ لا أشعر بالقلق بشأن وتيرة المحادثات. إننا نجري مفاوضات جيدة حقا معه، وأنا غير مهتم بما سيحدث".

وأضاف المدرب الألماني: "أريد بالفعل أن يجدد محمد صلاح مع ليفربول، لكن متى؟ لا أهتم كثيرا".

وينتهي عقد صلاح الحالي مع "الريدز" في صيف 2023، وتزعم العديد من التقارير أن تأخير تمديد عقد النجم المصري يرجع لمطالبته براتب ضخم من أجل الاستمرار في "أنفيلد".

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ويحلق صلاح في صدارة قائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 15 هدفا متفوقا بفارق 6 أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي.

المصدر: وكالات

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