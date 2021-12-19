نادال يثير الشكوك حول مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

قال الإسباني رافائيل نادال البالغ 35 عاما إنه لا يستطيع تأكيد مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل بعد عودته للمنافسات في بطولة "مبادلة" الاستعراضية للتنس في أبوظبي.

وانتهت عودة نادال الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى بهزيمتين في بطولة "مبادلة" على يد البريطاني آندي موراي (نصف النهائي) والكندي دينيس شابوفالوف (مباراة تحديد المركز الثالث) في أول ظهور له منذ بطولة واشنطن المفتوحة في أغسطس الماضي.

Rafael Nadal copies Novak Djokovic as he refuses to confirm he will play in the Australian Open.



https://t.co/mpRPvUfUPk — James Melville (@JamesMelville) December 19, 2021

وغاب نادال أربعة أشهر بسبب إصابة في القدم. وخرج من قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة واضطر للانسحاب من ويمبلدون وأولمبياد طوكيو وأمريكا المفتوحة.

وقال نادال: "الفكرة هي أن أذهب إلى هناك وأن أبذل قصارى جهدي هناك في أستراليا... لكي أكون صريحا بنسبة 100 بالمئة، لا يمكنني ضمان ذلك".

وأضاف: "مر أكثر من ستة أشهر على آخر مباراة رسمية حقيقية. الأمور صعبة وأنا متفهم ذلك... لقد تمكنت من المنافسة في المباراتين وأتيحت لي فرص، لذا إذا وضعنا الأمور في نصابها فهذا شيء إيجابي للغاية".

وقال نادال المصنف السادس عالميا في الوقت الحالي إنه لم يكن ليعود إلى التنس لو لم يشعر بأنه قادر على المنافسة على أكبر الألقاب.

وأضاف اللاعب الإسباني: "أنا لا ألعب على الإطلاق من أجل المال أو للمتعة فقط، أنا ألعب لمواصلة تحقيق الأهداف أو على الأقل الاستمتاع بمحاولة تحقيق أهدافي".

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب في الـ17 من يناير المقبل.

المصدر: رويترز