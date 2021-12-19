استياء في الزمالك بسبب صورة تجمع "الونش" مع مسؤول أهلي جدة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك المصري، عن أن المدافع محمود حمدي الملقب بـ"الونش"، يخطط للرحيل عن الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

أبدى مسؤلو نادي الزمالك استياءهم الشديد من جلوس مدافع الفريق الأول، مع أحد مسؤولي أهلي جدة السعودي خلال الساعات الماضية بعد أن نشر "الونش"، صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مع ياسر محروس العضو الذهبي لنادي أهلي جدة السعودي، خلال جلسة في أحد الأماكن، دون توضيح الأسباب.

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وشهدت الساعات الماضية مفاوضات عديدة من بعض الأندية الخليجية وبالتحديد السعودية، مع مدافع الزمالك محمود "الونش"، ولكن الأبيض رفض رحيله، إلا أن هذه الصورة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أسبابها.

يذكر أن اللجنة السابقة التي كانت تدير نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، نجحت في تمديد عقد الونش، لـ3 سنوات مقبلة حتى عام 2025.

المصدر: "الوطن سبورت"