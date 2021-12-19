الوداد يسعى لحل أزمة عودة الليبي اللافي إلى المغرب

كشفت مصادر إعلامية مغربية عن آخر التطورات في ملف أزمة عودة الدولي الليبي مؤيد اللافي إلى فريقه الحالي الوداد الرياضي، بسبب تعليق الرحلات الجوية.

وتعذر على اللافي العودة إلى المغرب منذ أسبوعين، بعد قرار سابق للسلطات في المغرب بتعليق الرحلات الجوية بعد تفشي متحور أوميكرون عالميا.

وبحسب ما ذكره موقع "le360" المغربي فإن نادي الوداد يواصل تكثيف إتصالاته من أجل سفر اللاعب إلى تركيا ومن تركيا إلى المغرب مباشرة وفقا للشروط الجديدة التى تضعها السلطات المغربية على القادمين من الخارج.

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ورفضت السلطات الصحية المغربية عودة اللاعب الليبي إلى المغرب بشكل مباشر وطالبت بذهابه ترانزيت إلى دولة تركيا على أن يعود إلى المغرب بعد تواجده في تركيا عدة أيام وإجراء عدة مسحات طبية للتأكد من سلامته قبل دخول البلاد .

ويغيب اللافي عن الوداد لأكثر من ثلاثة أسابيع وهو ما سبب أزمة كبيرة داخل صفوف الفريق الودادي والذي يعاني من غيابات كثيرة بسبب تعليق الطيران .

وألحق الدفاع الحسني الجديدي الخسارة الأولى بالوداد الرياضي بعد فوزه بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما السبت على أرضية ملعب العبدي.

ورغم هزيمته حافظ الوداد على صدارة البطولة برصيد 32 نقطة من 10 انتصارات وتعادلين وخسارة في حين ارتقى فريق الدفاع الجديدي إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

المصدر: موقع "le360" المغربي