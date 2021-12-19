بعد خسارة برونزية كأس العرب.. منتخب مصر يعود دون لاعبي الأهلي

تعود اليوم الأحد بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد خسارة برونزية كأس العرب لصالح منتخب قطر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، السبت.

لكن منتخب "الفراعنة" يعود دون لاعبي النادي الأهلي الذين انضموا لبعثة الفريق "الأحمر" في قطر من أجل مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأربعاء القادم ضمن لقاء مرتقب للتنافس على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وأنهى المنتخب المصري مشاركته في المونديال العربي في المركز الرابع بعد التعادل السلبي دون أهداف في لقاء استمر 120 دقيقة، قبل أن يودع البطولة بخسارة ركلات الترجيح 4-5 أمام صاحب الضيافة "العنابي".

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وكان منتخب مصر حقق الفوز على منتخب لبنان ثم الفوز على السودان وتعادل أمام منتخب الجزائر ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

قبل أن يفوز "الفراعنة" على منتخب الأردن ضمن مباريات دور الـ8 ثم الخسارة أمام منتخب تونس ضمن مباريات نصف النهائي تلتها الخسارة الأخيرة أمام منتخب قطر بركلات الترجيح.

وبعد حصول منتخب مصر على المركز الرابع حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على 1.5 مليون دولار (24 مليون جنيه) مكافأة المركز الرابع، في النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم والتي استضافتها قطر بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا.

المصدر: "القاهرة"