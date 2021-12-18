تعرف على التشكيلة الأساسية لنهائي كأس العرب بين "محاربي الصحراء" و"نسور قرطاج"
تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت إلى قطر وبالتحديد صوب ملعب "البيت" المونديالي في الدوحة، الذي يستضيف المباراة النهائية المرتقبة لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".
ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية لـ"مونديال العرب" في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وستجمع المنتخبين التونسي والجزائري على أرضية ملعب "البيت" الذي تتسع مدرجاته لـ60 ألف متفرج، وسيديرها الحكم الألماني دانييل سيبرت.
وسيبدأ مجيد بوقرة، المدير الفني للمنتخب الجزائري بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "نسور قرطاج":
𝘖𝘶𝘳 𝘭𝘪𝘯𝘦-𝘶𝘱 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘨𝘢𝘮𝘦 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯𝘴𝘵 𝘛𝘶𝘯𝘪𝘴𝘪𝘢 🇩🇿🇹🇳 ! #LesVerts#teamdz 🇩🇿👊🏼 #123vivalAlgérie#LesFennecs#FIFAArabCup2021pic.twitter.com/lFrjzRvkm6— FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) December 18, 2021
فيما اختار منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسي التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "محاربي الصحراء":
🔴⚪ OFFICIAL: Hannibal Mejbri STARTS for Tunisia as they face Algeria in the final of the #FIFArabCup 🇹🇳🇩🇿 pic.twitter.com/elHopA9MhK— MejbriXtra (@MejbriXtra) December 18, 2021
ويتطلع المنتخب الجزائري لرفع "كأس العرب" لأول مرة في تاريخه، فيما سيحاول المنتخب التونسي إحراز لقبه الثاني بعد الأول في النسخة الأولى عام 1963.
وتأهل منتخب تونس "نسور قرطاج" إلى نهائي كأس العرب بعد تغلبه على نظيره المصري "الفراعنة" بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي ضمن نصف النهائي على ملعب "974" في الدوحة.
في المقابل، تأهل منتخب الجزائر "محاربي الصحراء" إلى النهائي بعد فوزهم في قبل النهائي على منتخب البلد المضيف "العنابي" القطري بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب "الثمامة".
يذكر أن المنتخب القطري أحرز المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "974" في وقت سابق اليوم.
وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة.
المصدر: RT
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