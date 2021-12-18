خبيرة أبراج تتحدث عن حارس "الفراعنة".. فهل يتألق في مباراة مصر وقطر؟

استضاف ملعب "974" في الدوحة اليوم السبت، مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب بكرة القدم بين المنتخبين المصري والقطري، وتزامن اللقاء مع عيد ميلاد حارس "الفراعنة" محمد الشناوي.

وقالت خبيرة الأبراج والفلك المصرية عبير فؤاد في حديثها لصحيفة "الوطن" المصرية في وقت سابق اليوم، إن الشناوي الذي يتم اليوم عامه الـ33 من مواليد برج القوس، 18 ديسمبر، ولذلك فإن الحظ سيكون بجانبه: "في الفترة الحالية، الشمس في برجه بتديله طاقة وإشراقة، وكمان المريخ في برجه بيديله حماس، وإرادة قوية أنه يوصل للي هو عاوزه ويحقق انتصارات".

وتابعت فؤاد: "الحظ بيحالفه جدا ودي فرصة مناسبة أنه يقدر يكسب انتصارات سواء على المهني أو الشخصي".

ولم يتمكن الشناوي من قيادة منتخب بلاده لإحراز المركز الثالث في البطولة حيث خسر "الفراعنة" أمام "العنابي" بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد تعادل المنتخبين في الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف.

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يذكر أن المباراة النهائية لـ"مونديال العرب" ستنطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وستجمع المنتخبين التونسي والجزائري على أرضية ملعب "البيت" المونديالي الذي تتسع مدرجاته لـ60 ألف متفرج وتم تدشينه رسميا في حفل افتتاح البطولة، الذي أعقبه مباراة المنتخبين القطري والبحريني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري المجموعات.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة.

المصدر: صحيفة الوطن المصرية + وكالات