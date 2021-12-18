قمة قطرية مصرية.. من سينال المركز الثالث في كأس العرب؟

تفصلنا ساعات قليلة عن متابعة المواجهة المثيرة بين المنتخب المصري وصاحب الأرض القطري، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر.

ومن المقرر إقامة المباراة ظهيرة اليوم السبت عند تمام الساعة 13:00، على أرضية ملعب "974" الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.

وأعلن الإيطالي بيير لويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين الأرجنتيني فاكوندو تيلو حكما لمباراة مصر وقطر، لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العرب.

تشكيلة منتخب قطر

وسيلعب المدرب الإسباني فليكس سانشيز بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منتخب "الفراعنة" في ختام مونديال كأس العرب 2021، حيث سيتواجد في حراسة المرمى سعد الشيب.

📍مقر العنابي للتدريب

🗓 اليوم الجمعة

⏰ الفترة الصباحية

📋 تدريب فني وتكتيكي #مونديال_العرب#العنابي_أقوى_بحضوركمpic.twitter.com/O477WLYBRH — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 17, 2021

أما في دفاع التشكيلة سيأتي كل من اللاعبين، عبد الكريم حسن، عبد العزيز حاتم، حسن الهيدروس.

وفي خط الوسط سيكون كل من: أكرم عفيف، كريم بوضياف، همام الأمين، بسام الراوي.

وفي خط الهجوم سيعتمد المدرب على ثلاثي اللاعبين: بوعلام خوخي، المعز علي، إسماعيل محمد.

تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بتشكيلة أساسية متوقعة في المواجهة أمام منتخب المستضيف قطر، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

🔴 📸 | المنتخب الوطني يؤدي تدريبه الأخير استعدادا للقاء قطر غدا على المركز الثالث في كأس العرب 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFApic.twitter.com/TtFCM2Saz2 — EFA.eg (@EFA) December 17, 2021

وفي دفاع الفريق سيأتي كل من: أحمد حجازي، أكرم توفيق، محمود الونش، أحمد فتوح.

كما وسيكون في خط وسط كل من: عمرو السولية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي قفشة، حسين فيصل.

وسيكون في هجوم: التشكيلة الثنائي، محمد شريف، مروان حمدي.

وتعد المباراة المقبلة بين مصر وقطر العاشرة في تاريخ المواجهات بينهما، حيث سبق والتقى المنتخبان في 9 مباريات قبل موقعة السبت، فاز منتخب مصر في 5 مواجهات، وخسر مباراتين وتعادل في مثلهما.

المصدر:RT