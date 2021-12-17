غوارديولا يعلن سلبية نتيجة فحص كورونا الذي أجراه بعد الاشتباه بإصابته بالفيروس
AFP
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أعلن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عبر صفحته في "فيسبوك" سلبية نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجراه مؤخرا، بعد الاشتباه بإصابته بالفيروس سريع الانتشار.
واضطر غوارديولا إلى إلغاء مؤتمره الصحافي يوم الجمعة قبيل مباراة فريقه أمام نيوكاسل، بعد إعادة اختبار فيروس كورونا مشكوك بنتيجته.
وبعد سلبية مسحته الثانية، سيكون غوارديولا قادرا على قيادة بطل الدوري والمتصدر الحالي في مباراته المقبلة ضمن منافسات الجولة الـ18 من "البريميرليغ" بعد غد الأحد.
المصدر: RT
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