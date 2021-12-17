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منتخبات أمريكا الجنوبية تنضم لدوري الأمم الأوروبية اعتبارا من 2024

الرياضة

منتخبات أمريكا الجنوبية تنضم لدوري الأمم الأوروبية اعتبارا من 2024
Reuters
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أعلن نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" البولندي زبينييف بونييك اليوم الجمعة أن منتخبات أمريكا الجنوبية ستنضم إلى دوري الأمم الأوروبية اعتبارا من عام 2024.

وقال اللاعب السابق في مقابلة مع صحيفة "ميجيكي" البولندية إن مسابقة "دوري الأمم الأوروبية المقبلة هي الأخيرة بموجب النظام الحالي، واعتبارا من 2024 ستنضم منتخبات كونميبول إلى دوري الأمم. لا أعرف بعد بموجب أي نظام".

وتابع: "نعمل على الفكرة"، مضيفا: "سيجعل ذلك من دوري الأمم أكثر أهمية"، في خطوة قد تشكل ضربة لاقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لإقامة كأس العالم كل عامين.

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ويضم اتحاد أمريكا الجنوبية "الكونميبول" عشرة منتخبات بما فيها البرازيل والأرجنتين.

ويعتبر بونييك الذي لعب مع يوفنتوس وروما الإيطاليين في ثمانينات القرن الماضي، أسطورة في لاده بولندا، حيث درب أيضا منتخب بلاده (2002) وشغل منصب رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم منذ العام 2012 قبل أن يتركه في العام الجاري لينضم الى "اليويفا".

المصدر: أ ف ب

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