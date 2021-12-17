منتخبات أمريكا الجنوبية تنضم لدوري الأمم الأوروبية اعتبارا من 2024

أعلن نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" البولندي زبينييف بونييك اليوم الجمعة أن منتخبات أمريكا الجنوبية ستنضم إلى دوري الأمم الأوروبية اعتبارا من عام 2024.

وقال اللاعب السابق في مقابلة مع صحيفة "ميجيكي" البولندية إن مسابقة "دوري الأمم الأوروبية المقبلة هي الأخيرة بموجب النظام الحالي، واعتبارا من 2024 ستنضم منتخبات كونميبول إلى دوري الأمم. لا أعرف بعد بموجب أي نظام".

UEFA vice-president Zbigniew Boniek announces that the UEFA Nations League will include South American countries starting in 2024 🌎 pic.twitter.com/FDTREcCl0w — B/R Football (@brfootball) December 17, 2021

وتابع: "نعمل على الفكرة"، مضيفا: "سيجعل ذلك من دوري الأمم أكثر أهمية"، في خطوة قد تشكل ضربة لاقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لإقامة كأس العالم كل عامين.

UEFA-CONMEBOL Nations league in 2024! UEFA vice-president Zbigniew Boniek conforms the 2022 edition is the last UEFA Nations League in this format. UEFA had a meeting with CONMEBOL and as per discussion, all 10 South American teams will take part in 2024 edition. pic.twitter.com/eN562UJ8ll — Argentina Football Media (Eng) (@ARG_soccernews) December 17, 2021

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ويضم اتحاد أمريكا الجنوبية "الكونميبول" عشرة منتخبات بما فيها البرازيل والأرجنتين.

ويعتبر بونييك الذي لعب مع يوفنتوس وروما الإيطاليين في ثمانينات القرن الماضي، أسطورة في لاده بولندا، حيث درب أيضا منتخب بلاده (2002) وشغل منصب رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم منذ العام 2012 قبل أن يتركه في العام الجاري لينضم الى "اليويفا".

المصدر: أ ف ب