بالفيديو.. نجم "نسور قرطاج" يشعل مواقع التواصل بقوله: سواء ربحت تونس أو خسرت الجزائر نبقى أخوة

تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع تصريحا لنجم المنتخب التونسي يوسف المساكني أدلى به خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الجزائري في نهائي مونديال العرب.

وقال المساكني: "سواء ربحت تونس أو خسرت الجزائر نبقى أخوة"، وأرفقها بضحكة فيما ظهرت ابتسامة بسيطة على وجه مدرب "نسور قرطاج" منذر الكبير الذي كان حاضرا للمؤتمر الصحفي.

يوسف المساكني: "سواء ربحت تونس ولا خسرت الجزائر مش مشكلة احنا خوات" 😂 pic.twitter.com/YOXt5vlp2R — Садук ☠️ صادق (@zdig_haj) December 17, 2021

وأجمعت معظم التعليقات أن المساكني قال ذلك من باب المزاح فقط فيما رأى البعض أنه كان يسخر من "محاربي الصحراء".

المساكني: تونس والجزائر إخوة سواء فازت تونس ولا خسرت الجزائر

نضحك ولا نصبر شوية🤔 pic.twitter.com/MBzndK18Lo — YØüSi Mahur👑🌹 (@Youssi77196969) December 17, 2021

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية لـ"مونديال العرب" بين المنتخبين الجزائري والتونسي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على أرضية ملعب "البيت" المونديالي الذي تتسع مدرجاته لـ60 ألف متفرج وتم تدشينه رسميا في حفل افتتاح البطولة، الذي أعقبه مباراة المنتخبين القطري والبحريني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري المجموعات.

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وتأهل منتخب تونس "نسور قرطاج" إلى نهائي كأس العرب بعد تغلبه على نظيره المصري "الفراعنة" بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أول أمس ضمن نصف النهائي على ملعب "974" في الدوحة.

في المقابل، تأهل منتخب الجزائر "محاربي الصحراء" إلى النهائي بعد فوزهم في قبل النهائي على منتخب البلد المضيف "العنابي" القطري بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب "الثمامة".

ويسبق المباراة النهائية، مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والتي ستجمع المنتخبين القطري والمصري على ملعب "974" في تمام الساعة 13:00.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة.

المصدر: RT