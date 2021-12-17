شاهد.. ليفربول يتغزل بصلاح بعد هدفه التاريخي: "الكلمات تعجز عن وصفك" (فيديو وصور)

نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع "تويتر"، الهدف التاريخي لنجمه المصري محمد صلاح في شباك نيوكاسل خلال المباراة التي أقيمت أمس الخميس ضمن الجولة الـ17 من "البريميرليغ".

وحقق صلاح رقما قياسيا تاريخيا جديدا في مباراة أمس بتسجيله أحد أهداف اللقاء التي انتهى لمصلحة "الريدز" بنتيجة 3-1.

ونشر حساب ليفربول فيديو لهدف "الفرعون" المصري، وأرفقه بالقول: "هنا الملك يحكم بأحكامه.. للمباراة الـ15 على التوالي صلاح يواصل مساهماته التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز ".

هُنا الملك يحكم بأحكامه.. 🇪🇬👑



للمباراة الـ15 على التوالي صلاح يواصل مساهماته التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز ⚽🔥pic.twitter.com/UYcHMKYROz — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 17, 2021

كما نشر ليفربول صورة لصلاح، وأرفقها بعبارة: "كل الكلام ما يوصفك"، مع إضافة تاج ملكي وقلب حب كرموز تعبيرية "إموشين".

كل الكلام ما يوصِفك 👑❤️ pic.twitter.com/eAtKCnfYG8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 17, 2021

وحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصاءات كرة القدم فقد استطاع صلاح بهدفه أمس معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانب آخر، ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن صلاح ساهم بشكل مباشر في 24 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، بواقع: 15 هدفا و9 تمريرات حاسمة.

ولا يتفوق على صلاح من حيث عدد الأهداف التي ساهم في تسجيلها قبل عيد الميلاد (كريسماس) في "البريميرليغ"، سوى الأسطورة ألان شيرر الذي أسهم في تسجيل 25 هدفا (سجل 16 وصنع 9) في موسم 1994-1995.

24 - Mohamed Salah has 24 Premier League goal involvements this season (15 goals, 9 assists) - in Premier League history, only @alanshearer in 1994-95 has registered more before Christmas in a single campaign (25 - 16 goals, 9 assists). Cheer. #LIVNEW — OptaJoe (@OptaJoe) December 16, 2021

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية في "أنفيلد" ضد فريق نيوكاسل.

أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في 5️⃣ مباريات متتالية أمام نيوكاسل في آنفيلد 🇪🇬👑



الإجابة دائمًا محمد صلاح ✅ pic.twitter.com/iAJvl0kx20 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 16, 2021

هدف العالمي محمد صلاح رقم 15

والمتابعه الجيده pic.twitter.com/NTFyLqTIdA — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) December 16, 2021

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كما عزز صلاح صدارته لقائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 15 هدفا متفوقا بفارق 6 أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي.

المصدر: RT