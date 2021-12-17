الاتحاد الدولي للسيارات يختار لأول مرة عربيا لرئاسته

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات اليوم الجمعة‭ ‬أن الإماراتي محمد بن سليم انتخب رئيسا له للأعوام الأربعة المقبلة خلفا للفرنسي جان تود ليصبح بذلك أول شخص غير أوروبي يتولى رئاسة الاتحاد.

وتنافس بن سليم البالغ 60 عاما سائق الراليات السابق والمولود في دبي على المنصب مع المحامي البريطاني غراهام ستوكر الذي عمل نائبا لتود لشؤون الرياضية منذ 2009.

ونال بن سليم بطل الشرق الأوسط للراليات السابق 61.62 % من أصوات الناخبين، فيما نال غراهام ستوكر 36.62 % وامتنع 1.76 % عن التصويت.

Mohammed Ben Sulayem elected FIA President https://t.co/l7mUwF8kD6 — FIA (@fia) December 17, 2021

وقرر تود البالغ 75 عاما رئيس فريق فيراري السابق التقاعد بعد أن ظل رئيسا للاتحاد الدولي ثلاث فترات متتالية، وسيبقى رئيسا فخريا للاتحاد.

يذكر أن الاتحاد الدولي للسيارات تأسس عام 1904، وهو المسؤول عن تنظيم بطولات السيارات ومنها فورمولا 1 وبطولة العالم للراليات وبطولة سباقات القدرة والتحمل.

المصدر: رويترز + fia.com