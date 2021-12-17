بيع "كعب تذكرة" مباراة مايكل جوردان الأولى بمبلغ "خيالي"

باعت مؤسسة هاجينز أند جوردان للمزادات اليوم الجمعة، كعب تذكرة المباراة الأولى لأسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان في دوري الـNBA بمبلغ قياسي وصل إلى 264 ألف دولار.

وبيع كعب التذكرة مقابل أعلى سعر عرض في المزاد وهو 220 ألف دولار لكن المشترى سيدفع نسبة 20 في المئة إضافية.

Michael Jordan debut game ticket stub sells for $264,000 https://t.co/zipvgFTCVupic.twitter.com/TZEh8PF3Lr — Zyite.news (@ZyiteGadgets) December 17, 2021

وخاض جوردان مباراته الأولى في الدوري الأمريكي للعبة في 26 أكتوبر عام 1984 في استاد شيكاغو أمام أكثر من 13 ألف مشجع حيث فاز شيكاغو بولز 109-93 على واشنطن بوليتس.

A ticket stub for six-times NBA champion Michael Jordan's league debut sold for $264,000 at auction on Friday. https://t.co/wdNAdhVl6P — Reuters Sports (@ReutersSports) December 17, 2021

The highest graded Michael Jordan debut ticket sells for $270,600 at @HugginsAndScott tonight.



It marks the highest price ever paid for a ticket and more than 4.5 times the highest price ever paid for an MJ debut.



The next highest grade sold for $56,400 just seven months ago. pic.twitter.com/ZEdSwq6jKD — Darren Rovell (@darrenrovell) December 17, 2021

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وفي هذه المباراة لعب جوردان لمدة 40 دقيقة وأحرز 16 نقطة إلى جانب السيطرة على ست كرات مرتدة وتمرير سبع كرات حاسمة لزملائه.

وتوج جوردان البالغ 58 عاما بلقب بطولة الـNBA خلال مسيرته في 6 مناسبات.

المصدر: رويترز