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ليفربول يسجل إنجازا غير مسبوق في الكرة الإنجليزية

الرياضة

ليفربول يسجل إنجازا غير مسبوق في الكرة الإنجليزية
AFP JUSTIN TALLIS
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حقق ليفربول إنجازا لم يسبقه إليه أي فريق إنجليزي وذلك عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3-1 الخميس، ضمن الجولة 17 من البريميرليغ.

ووفقا لشبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن هذا الفوز يحمل الرقم 2000 لليفربول في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الأول بكافة مسمياته.

بهذا بات ليفربول أول فريق يصل إلى هذا الرقم. 

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وأضافت الشبكة أن ليفربول سجل أهدافا في 32 مباراة على التوالي بكافة المسابقات، وهي أطول سلسلة تهديفية للفريق الأحمر في تاريخه الطويل.
 
يذكر أن ليفربول خاض المباراة ضد نيوكاسل في غياب 3 لاعبين: فيرجيل فان دايك وكورتيس جونز وفابينيو، بعدما أثبتت الفحوصات الاحترازية التقاطهم عدوى فيروس كورونا.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة وراء المتصدر مانشستر سيتي على جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز.

المصدر: twitter/OptaJoe

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