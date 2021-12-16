فيروس كورونا يعصف بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز

عصف فيروس كورونا بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إذ تم تأجيل ست مباريات بسبب تفشي الفيروس، ليرتفع عدد المواجهات التي تم تأجيلها خلال أسبوع إلى تسع مباريات.

وكانت مباراة ليستر سيتي على ملعبه أمام توتنهام هوتسبير الضحية الأولى اليوم الخميس تلتها مواجهة مانشستر يونايتد أمام برايتون التي كانت مقررة بعد غد السبت.

ومع زيادة الإصابات أعلنت رابطة الدوري الممتاز في وقت لاحق تأجيل أربع مباريات أخرى مطلع الأسبوع المقبل.

The #PL Board has postponed a further four matches due to be played this weekend because of an increase in positive COVID-19 cases



Full details: https://t.co/9rUcsajUAj#SOUBRE | #WATCRY | #WHUNOR | #EVELEIpic.twitter.com/NeoGSHSF6t — Premier League (@premierleague) December 16, 2021

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وتأجلت مواجهات ساوثهامبتون أمام برنتفورد وواتفورد أمام كريستال بالاس ووست هام يونايتد أمام نوريتش سيتي وإيفرتون أمام ليستر سيتي.

وقالت الرابطة في بيان: "تدرك الرابطة أن الجماهير ستشعر بخيبة أمل لتأجيل هذه المواجهات وتعتذر عن أي إزعاج ربما تكون سببته".

وأضاف البيان: "جميع المباريات الأخرى المقررة مطلع الأسبوع ستمضي قدما كما كان مخططا".

المصدر: رويترز