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شاهد.. نجم المنتخب الجزائري يشعل مواقع التواصل برفع علم المغرب في كأس العرب

الرياضة

شاهد.. نجم المنتخب الجزائري يشعل مواقع التواصل برفع علم المغرب في كأس العرب
Globallookpress Mahmoud Hefnawy
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أشعل النجم الجزائري يوسف بلايلي مواقع التواصل الاجتماعي برفعه علم المغرب عند احتفاله بتأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية في كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديوهات وصور تظهر بلايلي يرفع أعلام المغرب وفلسطين إلى جانب علم بلاده أثناء احتفالات "محاربي الصحراء" بتأهلهم إلى المباراة النهائية.

وأعربت معظم التعليقات عن الآمال بأن تصلح كرة القدم ما أفسدته السياسة.

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وتأهل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره القطري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على أرضية ملعب "الثمامة" ضمن الدور نصف نهائي المسابقة.

وسيتنافس المنتخب الجزائري على رفع كأس البطولة بعد غد السبت، مع المنتخب التونسي الذي حجز بطاقة النهائي الأولى بفوزه على نظيره المصري بهدف دون مقابل.

في المقابل، ستجمع مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين قطر ومصر.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة. 

المصدر: RT

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