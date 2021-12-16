شاهد.. نجم المنتخب الجزائري يشعل مواقع التواصل برفع علم المغرب في كأس العرب
أشعل النجم الجزائري يوسف بلايلي مواقع التواصل الاجتماعي برفعه علم المغرب عند احتفاله بتأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية في كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديوهات وصور تظهر بلايلي يرفع أعلام المغرب وفلسطين إلى جانب علم بلاده أثناء احتفالات "محاربي الصحراء" بتأهلهم إلى المباراة النهائية.
وأعربت معظم التعليقات عن الآمال بأن تصلح كرة القدم ما أفسدته السياسة.
مهاجم المنتخب الجزائري، يوسف بلايلي، يحمل راية المغرب إلى جانب علم فلسطين والجزائر، خلال احتفالات الفريق بالوصول إلى نهائي بطولة "كأس العرب" بقطر.#الجزائر#المغرب#فلسطين#يوسف_بلايلي#قطر#كأس_العربpic.twitter.com/HVwQ8G51b7— Hespress هسبريس (@hespress) December 16, 2021
يوسف بلايلي يرفع علم المغرب عند احتفاله بعبور الجزائر إلى نهائي كأس العرب- فيديو#يوسف_بلايلي#المغرب#الجزائرpic.twitter.com/FaVGNZlbDP— aswat24.com (@aswat24com) December 16, 2021
مشهد جميل وفعل حكيم— Driss Bougrin Amrani (@AmraniBougrin) December 16, 2021
يعبر عن الأصل وعن أفعال العقلاء
التفاتة ذكية تعري الدهماء، وتقطع الطريق على كل الصائدين في الماء العكر.#الصورة التي تفاعل معها الجميع، اللاعب الجزائري #يوسف_بلايلي يحمل علم #المغرب و #الجزائر و #فلسطين، جنبا إلى جنب. pic.twitter.com/kXBNOShTdQ
وتأهل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره القطري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على أرضية ملعب "الثمامة" ضمن الدور نصف نهائي المسابقة.
وسيتنافس المنتخب الجزائري على رفع كأس البطولة بعد غد السبت، مع المنتخب التونسي الذي حجز بطاقة النهائي الأولى بفوزه على نظيره المصري بهدف دون مقابل.
في المقابل، ستجمع مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين قطر ومصر.
وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة.
المصدر: RT
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