"الفرعون" صلاح يكتسح رونالدو ويحقق رقما قياسيا في "الفانتازي" يتخطى 5 ملايين

حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رقما قياسيا في "الفانتازي" قبل مباراة فريقه ضد نيوكاسل اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي أن محمد صلاح حقق رقما قياسيا بعد اختياره من 5.1 مليون مشارك في اللعبة الشهيرة كابتنا للفريق قبل انطلاق الجولة الـ17.

وأوضح التقرير أن صلاح استطاع أن يكتسح الثنائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز لاعبا فريقا مانشستر يونايتد حيث حصل الأول على 735 ألف فقط، بينما الثاني اختاره 356 ألف مشارك في اللعبة.

واختار أفضل 102 لاعب "فانتازي" في العالم، من أصحاب المراكز المائة الأولى محمد صلاح باستثناء لاعب واحد فقط اختار ترينت ألكسندر أرنولد.

يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب قائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 14 هدفا متفوقا بفارق 5 أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

المصدر: وكالات