بعد ضجة "أسرّة منع العلاقات الحميمية" في صيف اليابان.. الصين تعرض أثاث قرية الأولمبياد الشتوي

نشرت اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين الشتوي فيديو يوضح كيفية "طي" الأسرّة في القرية الأولمبية المخصصة لإقامة الوفود والرياضيين المشاركين في الأولمبياد.

ومن المقرر أن تقام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، في الفترة من 4 إلى 20 فبراير 2022.

يذكر أن الرياضيين الذين شاركوا في الأولمبياد الصيفي الماضي في طوكيو، قضوا لياليهم على أسرة من الورق المقوى (كرتون صلب معاد تدويره)، يزعم أنها مصممة لمنع العلاقات الجنسية، وذلك وسط تخوف من تفشي فيروس كورونا أثناء منافسات الرياضيين.

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وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية في تقرير لها قبل أيام من انطلاق أولمبياد طوكيو، أن الأسرّة ضعيفة عمدا لتعزيز التباعد الاجتماعي.

واستند التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية إلى تغريدة نشرها عداء المسافات الطويلة الأمريكي بول شيليمو، الذي قال إن الأسرة المصنوعة من الكرتون المقوى "تهدف إلى تجنب العلاقات الحميمة بين الرياضيين".

وكتب على "تويتر": "لا يمكن للأسرة تحمل سوى وزن شخص واحد لتجنب مواقف تتجاوز الرياضة".

المصدر: RT