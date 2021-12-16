بعد تفشي كورونا في معقل "الشياطين الحمر".. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تأجيل مباراة مانشستر يونايتد على ملعبه أمام برايتون التي كانت مقررة غدا السبت بسبب تفشي فيروس كورونا في أولد ترافورد.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "يؤسفنا أن هذه رابع مباراة في الدوري الممتاز يتم تأجيلها خلال أسبوع".

وأضاف البيان: "رغم معرفتنا بأن عددا من الأندية يعاني من تفشي كوفيد-19 تعتزم رابطة الدوري مواصلة جدول مبارياتها الحالي كلما أتيحت الفرصة لذلك، لكن تبقى صحة وسلامة جميع المعنيين باللعبة أولوية قصوى".

Manchester United’s fixture against Brighton & Hove Albion this weekend has been postponed by the #PL Board today



It is the League’s intention to continue its current fixture schedule where safely possible



Full statement: https://t.co/47IkXOXx8Tpic.twitter.com/C9MDuiYaHU — Premier League (@premierleague) December 16, 2021

المصدر: رويترز