 
مباشر
عاجل
منغوليا تعرض على روسيا تكثيف التعاون في تطوير النقل البري بين أوروبا وآسيا

بعد تفشي كورونا في معقل "الشياطين الحمر".. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

الرياضة

بعد تفشي كورونا في معقل
Globallookpress Simon Belcher
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rz1r

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تأجيل مباراة مانشستر يونايتد على ملعبه أمام برايتون التي كانت مقررة غدا السبت بسبب تفشي فيروس كورونا في أولد ترافورد.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "يؤسفنا أن هذه رابع مباراة في الدوري الممتاز يتم تأجيلها خلال أسبوع".

وأضاف البيان: "رغم معرفتنا بأن عددا من الأندية يعاني من تفشي كوفيد-19 تعتزم رابطة الدوري مواصلة جدول مبارياتها الحالي كلما أتيحت الفرصة لذلك، لكن تبقى صحة وسلامة جميع المعنيين باللعبة أولوية قصوى".

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا