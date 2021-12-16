عنصر من وزارة الطوارئ الروسية يسحب شاحنة تزن ثمانية أطنان مسافة 47 مترا

تمكن حامل الأرقام القياسية إينوكينتي فيسيلوف، لأول مرة في تاريخ ألعاب الرياضة الخطرة الروسية، من سحب شاحنة تزن ثمانية أطنان لمسافة 47 مترا، وبذلك حطم رقما قياسيا لروسيا.

وقال سيرجي أغاجانيان، وهو من المحترفين في مجال ألعاب الرياضة الخطرة في روسيا، إن رئيس اتحاد "باور إكستريم" والمدير الفني للمنتخب الروسي فاسيلي غريشينكو قاما بتسجيل هذا الرقم القياسي.

وأضاف: "لأول مرة في تاريخ الرياضة الخطرة الوطنية، تم في البرد القاسي في سيبيريا، تمكن رياضي من المنتخب الروسي من سحب شاحنة من طراز DAF XF 480 إلى أقصى مسافة ممكنة! وبات هذا الرقم القياسي يبلغ حاليا 47.5 متر خلال 54 ثانية".

وأشار أغاجانيان، إلى أن فيسيلوف، الذي يبلغ وزنه 115 كيلوغراما، هو أحد أخف الرياضيين في العالم في هذا النوع من الرياضيين.

وشدد أغاجانيان، على أن هذا الرقم القياسي "فريد وصعب للغاية"، لأن الضغط الذي يعاني منه الرياضي "فرط للغاية" - يجب سحب الشاحنة عبر طريق ثلجي.

وتابع أغاجانيان: "الثقل على مفاصل هذا الرياضي كان هائلا، بالإضافة إلى المناخ القاسي في سيبيريا - الثلوج والرياح والصقيع تضاعف من مخاطر الإصابات وتمزق العضلات والأربطة".

المصدر: نوفوستي