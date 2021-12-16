مرسيدس لن يطعن على سباق أبو ظبي ليتأكد فوز فرستابن بلقب فورمولا1

قال مرسيدس في بيان اليوم الخميس إنه لن يطعن على نتيجة السباق الختامي لموسم بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات في أبو ظبي يوم الأحد الماضي ليتوج ماكس فرستابن سائق رد بول باللقب.

وسيتسلم السائق الهولندي الجائزة في حفل في باريس اليوم الخميس.

ورحب مرسيدس بقرار الاتحاد الدولي للسيارات أمس الأربعاء بتحليل ما حدث في حلبة مرسى ياس وتوضيح ذلك في المستقبل.

وقال مرسيدس: "سنترك المسؤولية للاتحاد الدولي في هذه العملية وبناء عليه سنسحب الطعن".

وأعلن مرسيدس نيته الطعن بعد رفض احتجاجين عقب السباق. وكان الموعد الأقصى للطعن اليوم الخميس.

وتابع الفريق في بيان اليوم "إلى ماكس فرستابن وفريق رد بول نود التعبير عن احترامنا الخالص لانجازاتكم هذا الموسم.

"جعلتم الصراع على لقب بطولة العالم ملحميا بالفعل، نهنئ ماكس والفريق بأكمله ونتطلع للتنافس في الحلبة خلال الموسم المقبل".

Mercedes will not pursue an appeal following the dismissal of their protest at the Abu Dhabi Grand Prix #F1https://t.co/EWFxzeOyrm — Formula 1 (@F1) December 16, 2021

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وفاز فرستابن بعد أن تجاوز منافسه البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، في اللفة الأخيرة من السباق الذي شهد العديد من الحالات المثيرة للجدل.

وانتقد البعض القرارات "غير المقبولة" من مدير السباق والمشرفين.

وبدا أن هاميلتون، سائق مرسيدس البالغ 36 عاما، يسيطر على السباق بعدما اقتنص الصدارة من فرستابن المنطلق من المقدمة في المنعطف الأول.

لكن المنافسة عادت عندما نزلت سيارة الأمان إلى الحلبة في آخر خمس لفات، وخضوع فرستابن لوقفة صيانة من أجل إطارات جديدة، لينقلب السباق رأسا على عقب، ويخطف السائق الهولندي اللقب.

المصدر: "رويترز"