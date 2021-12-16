إقصاء المنتخب المصري بنيران صديقة يفجر الجدل بين مشجعي الأهلي والزمالك (فيديو)

خرج المنتخب المصري من الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" أمام نظيره التونسي بعد خسارته 0-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على ملعب "974" في الدوحة.

ولدغ منتخب "الفراعنة" بالنيران الصديقة في الوقت القاتل من عمر المباراة وبالتحديد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما أرسل نجمه عمر السولية الكرة برأسه إلى شباك فريقه عن طريق الخطأ بينما كان يحاول إبعاد الكرة عن مرماه.

خروج منتخب "الفراعنة" من البطولة فجر جدلا جماهيريا كبيرا بين مشجعي ناديي الأهلي والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.



وتعرض السولية قائد منتخب مصر في كأس العرب، ولاعب خط وسط الأهلي لهجوم عنيف من مشجعي الزمالك عقب نهاية المباراة.



واتهم مشجعو الزمالك، لاعب وسط الأهلي بالتسبب في خروج منتخب بلادهم من البطولة وضياع فرصة اللعب على لقب المسابقة، بعدما سجل هدفا في شباكه بالخطأ بالوقت المحتسب بدل من الضائع.

What a goal from 🇹🇳 Last minute 😳🔥What a match ❤️❤️#مصر_تونسpic.twitter.com/gSvywRf0NO — Football | Soccer | Futbol ⚽️ (@vtfooty) December 15, 2021

وحاول مشجعو الأهلي إبعاد مسؤولية خسارة منتخب مصر عن عمرو السولية، بالإشارة إلى إضاعة مصطفى فتحي جناح منتخب مصر ونادي الزمالك فرصة التقدم للفراعنة في الدقائق الـ10 الأخيرة من زمن المباراة، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة.

فيديو |

أخطر فرصة منذ بداية المباراة ... مصطفى فتحي يضيع هدف التقدم لمنتخب #مصر بطريقة غريبة !! #مونديال_العربpic.twitter.com/sSbabEkUDX — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 15, 2021

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

كما أشاروا إلى ارتكاب فتحي الخطأ في الوقت المحتسب بدلا من الضائع الذي سجل منه "نسور قرطاج" هدف المباراة الوحيد.







المصدر: "وكالات"