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إقصاء المنتخب المصري بنيران صديقة يفجر الجدل بين مشجعي الأهلي والزمالك (فيديو)

الرياضة

إقصاء المنتخب المصري بنيران صديقة يفجر الجدل بين مشجعي الأهلي والزمالك (فيديو)
AFP KARIM SAHIB
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خرج المنتخب المصري من الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" أمام نظيره التونسي بعد خسارته 0-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على ملعب "974" في الدوحة.

ولدغ منتخب "الفراعنة" بالنيران الصديقة في الوقت القاتل من عمر المباراة وبالتحديد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما أرسل نجمه عمر السولية الكرة برأسه إلى شباك فريقه عن طريق الخطأ بينما كان يحاول إبعاد الكرة عن مرماه.

خروج منتخب "الفراعنة" من البطولة فجر جدلا جماهيريا كبيرا بين مشجعي ناديي الأهلي والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.


وتعرض السولية قائد منتخب مصر في كأس العرب، ولاعب خط وسط الأهلي لهجوم عنيف من مشجعي الزمالك عقب نهاية المباراة.

واتهم مشجعو الزمالك، لاعب وسط الأهلي بالتسبب في خروج منتخب بلادهم من البطولة وضياع فرصة اللعب على لقب المسابقة، بعدما سجل هدفا في شباكه بالخطأ بالوقت المحتسب بدل من الضائع.

وحاول مشجعو الأهلي إبعاد مسؤولية خسارة منتخب مصر عن عمرو السولية، بالإشارة إلى إضاعة مصطفى فتحي جناح منتخب مصر ونادي الزمالك فرصة التقدم للفراعنة في الدقائق الـ10 الأخيرة من زمن المباراة، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة.

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كما أشاروا إلى ارتكاب فتحي الخطأ في الوقت المحتسب بدلا من الضائع الذي سجل منه "نسور قرطاج" هدف المباراة الوحيد.



المصدر: "وكالات"

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