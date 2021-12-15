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التشكيلة الأساسية لمواجهة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب
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يستضيف ملعب "الثمامة" في الدوحة اليوم الأربعاء المباراة المرتقبة بين المنتخبين الجزائري والقطري ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على أرضية ملعب "الثمامة" الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.

وسيبدأ الإسباني فليكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "محاربي الصحراء":

فيما اختار مجيد بوقرة، المدير الفني للمنتخب الجزائري التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العنابي":

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وتأهل "العنابي" القطري إلى نصف النهائي بعد فوزه العريض على نظيره الإماراتي بخماسية بيضاء في ربع النهائي، فيما بلغ المنتخب الجزائري قبل النهائي بعد تجاوزه نظيره المغربي بركلات الترجيح 5-3 عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وسيتنافس الفائز من المواجهة على رفع كأس البطولة يوم السبت المقبل مع المنتخب التونسي الذي تغلب في وقت سابق اليوم على نظيره المصري بهدف دون مقابل في المباراة نصف النهائية الأولى.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا. 

المصدر: RT

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