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شاهد.. هدف قاتل بنيران صديقة يقصي منتخب "الفراعنة" من كأس العرب

الرياضة

شاهد.. هدف قاتل بنيران صديقة يقصي منتخب
AFP KARIM SAHIB
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خسر المنتخب المصري أمام نظيره التونسي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب "974" في الدوحة ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".

ولُدغ منتخب "الفراعنة" بالنيران الصديقة في الوقت القاتل من عمر المباراة وبالتحديد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما أرسل نجمه عمر السولية الكرة برأسه إلى شباك فريقه عن طريق الخطأ بينما كان يحاول إبعاد الكرة عن مرماه.

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وتأهل المنتخب التونسي إلى نهائي كأس العرب بكرة القدم، حيث سيتنافس على رفع كأس البطولة السبت المقبل مع الفائز من مباراة المربع الذهبي الثانية والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم الجزائر وقطر.

فيما سيواجه المنتخب المصري الخاسر من مواجهة (الجزائر وقطر) على تحديد صاحب المركز الثالث في البطولة.

المصدر: RT

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