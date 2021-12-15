تعرف على التشكيلة الأساسية لمباراة "الفراعنة" و"نسور قرطاج" في نصف نهائي كأس العرب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء صوب ملعب "974" في الدوحة، الذي سيكون مسرحا للمباراة المنتظرة بين مصر وتونس ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على أرضية ملعب "974" الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.

وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "نسور قرطاج":

🔴 كارلوس كيروش يعلن تشكيل المنتخب الوطنى لمواجهة تونس في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFApic.twitter.com/MMjHPIobqn — EFA.eg (@EFA) December 15, 2021

فيما اختار منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسي التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الفراعنة":

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وحجز منتخب تونس مقعدا له في المربع الذهبي للبطولة، على حساب نظيره العماني بفوزه عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية.

بينما تأهل منتخب مصر إلى الدور قبل النهائي لكأس العرب 2021، على حساب نظيره الأردني، إثر فوزه عليه 3-1 بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وسيتنافس الفائز من المواجهة على رفع كأس البطولة يوم السبت المقبل مع الفائز من المباراة نصف النهائية الثانية والتي ستجمع قطر والجزائر في وقت لاحق اليوم.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا وصل منها 4 فرق للمربع الذهبي، هي منتخبات مصر وتونس والجزائر وقطر.

المصدر: RT