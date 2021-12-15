الأندية الأوروبية ترفض إرسال المحترفين إلى كأس الأمم الإفريقية

وجه اتحاد الأندية الأوروبية خطابا رسميا إلى الاتحادين الدولي والإفريقي، أكد خلاله رفض إرسال اللاعبين الأفارقة المحترفين في أندية أوروبا إلى منتخباتهم، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وشدد اتحاد الأندية الأوروبية على عدم إرسال اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا لمنتخباتهم الوطنية للعب في البطولة الإفريقية المقررة إقامتها في الكاميرون في الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير 2022، وذلك بسبب نقص الإجراءات الصحية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة في ظل ظهور المتحور الجديد للفيروس "أوميكرون" الذي ظهر مؤخرا في الدول الإفريقية.

ويتواجد بالقارة الأوروبية العديد من المحترفين الأفارقة الذين يشاركون في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة، على رأسهم نجما فريق ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، بالإضافة للجزائري رياض محرز، صانع ألعاب مانشستر سيتي، ولاعبي تشيلسي، السنغالي إدوارد ميندي، والمغربي حكيم زياش.

وجاء طلب اتحاد الأندية الأوروبية في هذا التوقيت لـ"الفيفا والكاف"، لاتخاذ إجراءات صارمة في هذا الأمر، وتحديد موقف اللاعبين المحترفين من المشاركة مع منتخباتهم بكأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن إلغاء البطولة هو الحل المثالي لتفادي هذه الأزمة.

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ويدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلغاء بطولة كأس الأمم في الساعات المقبلة، بسبب صعوبات تنظيمية في الكاميرون نظرا لانتشار فيروس كورونا ومتحور أوميكرون الجديد.

وتبعا لذلك يعقد صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني، جلسة مع باتريس موتيسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وجياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، لبحث إجراءات حسم موقف البطولة، سواء إقامتها أو إلغائها أو تأجيلها.

المصدر: صحيفة "الوطن"