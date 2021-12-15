قيود جديدة على الفعاليات الرياضية في إنجلترا

تشهد إنجلترا اعتبارا من الأربعاء تطبيق قيود جديدة فيما يتعلق بجائحة كورونا حيث يشترط على الجمهور تقديم ما يثبت تلقيهم كامل جرعة اللقاح المضاد للفيروس أو تقديم نتيجة سلبية لفحص حديث

ويبدأ تنفيذ إجراءات الخطة "ب" لدى الحكومة فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، والتي تطبق على فعاليات مثل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد التصويت عليها من جانب مجلس العموم مساء أمس الثلاثاء.

ومن المفترض أن تخوض فرق برايتون وبيرنلي وكريستال بالاس وأرسنال، مباريات على ملاعبها ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء.

ووصف وزير الرياضة البريطانية نايجل هادلستون تلك الإجراءات بأنها "متناسبة" مع الوضع الذي تواجهه الدولة في الوقت الحالي، لكنه رفض استبعاد تطبيق إجراءات أكثر صرامة مثل إلزام الأندية بتقليص الحضور الجماهيري في مباريات، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

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وتجدر الإشارة إلى أن الاستادات منحت الحرية في استقبال المشجعين بكامل طاقاتها الاستيعابية منذ رفع القيود السابقة المتعلقة بجائجة كوفيد-19 في يوليو الماضي.

لكن القرارات الأخيرة تأتي في الوقت الذي يعزز فيه الدوري الإنجليزي الممتاز جهوده لمكافحة التهديد الذي يمثله متحور "أوميكرون"، حيث يتعين على لاعبي وإداريي الدوري الممتاز الخضوع للفحوص السريعة لكورونا الخاصة بالحلق والأنف في كل مرة قبل دخول ملاعب التدريب في الأندية.

ووافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على اتخاذ تدابير أكثر صرامة بعد أن شهدت الأيام الماضية تأجيل مباراتين في الدوري الممتاز، توتنهام ضد برايتون، وبرينتفورد ضد مانشستر يونايتد، بسبب انتشار عدوى كورونا بين عدد من اللاعبين والإداريين.

المصدر: "وكالات"