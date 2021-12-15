كأس العرب.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تونس

تنطلق المباراة الأولى من المربع الذهبي لبطولة كأس العرب "قطر 2021" في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وستجمع المنتخبين المصري والتونسي على أرضية ملعب "974".

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بالتشكيلة التالية:



حراسة المرمى: محمد الشناوي



الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - أحمد حجازي - أكرم توفيق

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - زيزو أو أفشة



الهجوم: حسين فيصل - مروان حمدي - مصطفى فتحي



ويرتدي المنتخب المصري القميص الأحمر، بينما يرتدي المنتخب التونسي القميص أبيض.

وشهد الاجتماع الفني التأكيد على أن الإنذارات السابقة منذ بداية البطولة قد سقطت بانتهاء دور الـ8، فيما يتم تفعيل الإيقاف في الدور قبل النهائي على من حصلوا على بطاقة حمراء خلال دور الثمانية.

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وحجز منتخب تونس "نسور قرطاج" مقعدا له في "المربع الذهبي" للبطولة، على حساب نظيره العماني بفوزه عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية.

بينما تأهل منتخب مصر "الفراعنة" إلى الدور قبل النهائي لكأس العرب 2021، على حساب نظيره الأردني، إثر فوزه عليه 3-1 بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

المصدر:RT