بالفيديو.. كري يحطم الرقم القياسي في الثلاثينيات بدوري السلة الأمريكي

حطم ستيفن كري، لاعب جولدن ستيت وريورز، الرقم القياسي في الرميات الثلاثية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، اليوم الأربعاء، بعد أن سجل 22 نقطة خلال الفوز 105-96 على نيويورك نيكس.

ونفذ كري الرمية الثلاثية الـ 2974 له في الربع الأول ليحطم رقم راي ألين.

وحقق كري الانجاز في مباراته الـ 789 بالدور التمهيدي، أي أسرع من ألين، الذي خاض 1300 مباراة بالدور التمهيدي، بفارق أكثر من ستة مواسم كاملة.

Steph Curry becomes the NBA’s all-time leader in career 3PTers made pic.twitter.com/eUYOxe168C — Rob Perez (@WorldWideWob) December 15, 2021

واحتفل كري، الفائز بالدوري ثلاث مرات وأفضل لاعب في المسابقة مرتين، بالانجاز بعد الرمية إذ توقفت المباراة لبضع دقائق ليتبادل كري العناق والمصافحات مع زملائه والمدرب ستيف كير، ومع ألين الذي جلس بجانب الملعب.

Ray Allen congratulates Stephen Curry on breaking his all-time three-point record. #NBA75



History tonight on TNT pic.twitter.com/RAIRN0vpa0 — NBA (@NBA) December 15, 2021

وسلم كير جائزة إلى كري ليمنحها على الفور إلى والده اللاعب السابق ديل كري، وتبادلا عناقا حارا في قاعة ماديسون سكوير جاردن في نيويورك.

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ودخل كري المباراة وهو بحاجة لرميتين ثلاثيتين ناجحتين فقط، لكسر رقم ألين في الدور التمهيدي. وترقب الجمهور في المدرجات الممتلئة عن آخرها تحقيق الانجاز في الدقائق الأولى من اللقاء.

ولم يهدر كري وقتا حيث نجح في رميته الأولى بالمباراة وأخفق في الثانية، قبل أن يكسر الرقم في التصويبة التالية.

ويحتل اللاعب السابق ريجي ميلر المركز الثالث في القائمة برصيد 2560 رمية ثلاثية، وكان يحتفظ بالرقم القياسي منذ 1998 حتى حطمه ألين في موسم 2010-2011.

ويعتبر كثيرون كري، البالغ 33 عاما، الذي يخوض موسمه الـ13، أفضل مصوب للكرات في تاريخ الدوري. ويبلغ متوسط نقاطه 27 نقطة في المباراة.

وحقق وريورز انتصاره الرابع في خمس مباريات، وحسن رصيده إلى 23 انتصارا مقابل خمس هزائم، في صدارة القسم الغربي.

المصدر: "رويترز"