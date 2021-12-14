الجزائري بلايلي يعلق على هدفه العابر للقارات في شباك المغرب: على طريقة الكابتن ماجد (فيديو)

علق الجزائري يوسف بلايلي على الهدف العالمي "العابر للقارات" الذي سجله خلال مباراة منتخب بلاده مع المغرب ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".

وقال بلايلي في تصريحات إعلامية: "وفقني الله لتسجيل هدف بعدما رأيت الحارس خارجا من منطقته فسددت الكرة لتدخل الشباك على طريقة الكابتن ماجد".

وخطف بلايلي الأضواء في "الديربي المغاربي"، بحصوله على ركلة جزاء انبرى لها زميله، ياسين براهيمي، بنجاح مفتتحا النتيجة، في الدقيقة 62، قبل أن يهز بلايلي بنفسه الشباك المغربية، في الدقيقة 102 (د. 12 من الشوط الإضافي الأول) بهدف اعتبره كثيرون، أحد أجمل أهداف البطولة العربية.

حصل بلايلي على ركلة الجزاء التي سجلت منها 🇩🇿 الجزائر الهدف الأول أمام 🇲🇦 المغرب في ربع نهائي كأس العرب #FIFArabCup، كما سجل هدفاً من حوالي 40 متراً.



يتحدث يوسف عن مباراة المغرب، معرجاً عن الهدف الرائع الذي سجله، وتطلعاته لمباراة قطر 🇶🇦



✍ تفاصيل 👇🏻https://t.co/gOaalQrD5Cpic.twitter.com/RvsBxhUxWr — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 12, 2021

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وتأهل المنتخب الجزائري إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب فوزه بركلات الترجيح 5-3 على نظيره المغربي، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

المصدر: RT