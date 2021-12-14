إيقاف 6 لاعبي تنس مغاربة لفترات طويلة لوقوعهم في المحظور

أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب اليوم الثلاثاء أنها عاقبت ستة لاعبين مغاربة بالإيقاف لفترات طويلة بسبب انتهاك لوائح برنامج مكافحة الفساد في اللعبة.

وخلص التحقيق، الذي أجراه المحامي البارز تشارلز هولاندر، إلى أن اللاعبين كانوا مذنبين بارتكاب جرائم متعددة ومجموعة متنوعة من تهم التلاعب بنتائج المباريات، بما في ذلك التلاعب في عناصر المباريات وتلقي أموال من أجل التلاعب وعدم الإبلاغ عن ممارسات فاسدة.

Six Moroccan players given lengthy bans for corruption https://t.co/6Ey1TxHZaJ — TOI Sports News (@TOISportsNews) December 14, 2021

ويملك اللاعبون الستة، الذين تم إيقافهم بصورة مبدئية في يوليو الماضي، 20 يوما لتقديم استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وقالت الوكالة في بيان رسمي: "العقوبات تعني أن اللاعبين ممنوعون من اللعب أو حضور أي بطولة تنس تشرف عليها أي هيئة دولية للتنس أو اتحاد وطني طيلة فترة الإيقاف".

وتم إيقاف أيوب شقروني، الذي كان أفضل مركز له في التصنيف العالمي 1098، مدى الحياة وتغريمه عشرة آلاف دولار، بينما أوقف أمين أهودة وأنس شقروني لمدة 11 عاما وعشرة أعوام على الترتيب، وتغريم كل منهما خمسة آلاف دولار.

وعوقب كل من محمد زكريا خليل وسفيان المصباحي وياسر كيلاني بالإيقاف تسع سنوات وتغريمهم خمسة آلاف دولار.

المصدر: "رويترز"