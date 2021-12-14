تجريد أوباميانغ من شارة قيادة أرسنال لمخالفة انضباطية

أعلن أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تجريد المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ من شارة قيادة الفريق، بعد ارتكابه مخالفة انضباطية الأسبوع الماضي.

وأضاف النادي أن الدولي الغابوني سيخرج من تشكيلة أرسنال لمواجهة ضيفه وست هام يونايتد غدا الأربعاء في الدوري.

وقال أرسنال في بيان: "نتوقع من جميع لاعبينا، خاصة قائد الفريق، الالتزام التام بالقواعد والمعايير التي وضعها النادي واتفقنا عليها جميعا".

وتابع:"يجب أن نكون في كامل تركيزنا لمباراة الغد".

An update on Pierre-Emerick Aubameyang — Arsenal (@Arsenal) December 14, 2021

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وكان ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، استبعد أوباميانغ من التشكيلة التي فازت على ساوثهامبتون 3-0 مطلع الأسبوع، بسبب مخالفة انضباطية، لكن المدرب الإسباني رفض الكشف عنها.

وذكرت وسائل إعلام أن أوباميانغ استبعد لوصوله متأخرا من رحلة للخارج.

وقاد ألكسندر لاكازيت الفريق أمام ساوثهامبتون في غياب أوباميانغ.

ويعاني أوباميانغ، الذي وقع عقدا جديدا لثلاث سنوات مع النادي المنتمي لشمال لندن العام الماضي، يعاني هذا الموسم، وسجل أربعة أهداف فقط في الدوري الممتاز كان آخرها في أكتوبر أمام أستون فيلا.

وكان اللاعب البالغ 32 عاما تعرض لعقوبات في السابق بسبب مخالفات انضباطية حيث استبعده أرتيتا من الفوز 2-1 على غريمه توتنهام هوتسبير في مباراة قمة الموسم الماضي.

ويحتل أرسنال المركز السادس في الدوري برصيد 26 نقطة بعد 16 مباراة، متأخرا بنقطتين عن المربع الذهبي.

المصدر: "رويترز"