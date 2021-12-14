بالفيديو.. لعبة "الحبار" Squid على الطريقة الأمريكية تثير غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي

أثارت لقطات تظهر معلمين وهم يتدافعون للحصول على المال بينما كان المتفرجون يشجعونهم خلال وقت الاستراحة بين الشوطين في إحدى مباريات الهوكي في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية، جدلا كبيرا.

وشهدت حملة Dash for Cash التي رعاها وسيط رهن عقاري، قيام المعلمين بمحاولة جمع أكبر عدد ممكن من أوراق فئة دولار واحد في غضون خمس دقائق، بإجمالي 5 آلاف دولار أمريكي.

ويظهر المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، المعلمين وهم يزحفون على أيديهم وركبهم وهم يحشون أوراق الدولار في قمصانهم خلال فترة الاستراحة في مباراة هوكي الجليد للناشئين يوم السبت الفائت.

JUST IN: An arena in South Dakota is holding a “Dash for Cash” where teachers get on their knees and fight for one dollar bills that they can use for classroom supplies while spectators watch and cheer. (h/t @AnnieTodd96) pic.twitter.com/jIht84Ls9W — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) December 12, 2021

وقالت الشركة الراعية للحدث إنه وسط المناخ الاقتصادي القاسي الذي تسببت به جائحة كورونا، "كان الأمر حدثا جماعيا رائعا يجب القيام به من أجل المعلمين".

ومع ذلك، انتقد الكثيرون طريقة الحصول على الأموال ووصفوها بأنها "بائسة" و "مهينة"، متسائلين عن سبب عدم قيام الشركة الراعية بمنحهم المال ببساطة.

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وقال فريدريك جوزيف، المؤلف الأكثر مبيعا في صحيفة "نيويورك تايمز": "كل ما طلبوه هو الموارد والأجور المناسبة للمعيشة، وليس هذا الهراء من ألعاب الجوع".

وسينفق المعلمون الجائزة المالية التي تم ربحها على اللوازم المدرسية لطلابهم.

وتمكن المدرسون العشرة من الاحتفاظ بالمال، وكان الفائز الأكبر هو مدرس ثانوية هاريسبورغ الذي تمكن من جمع 616 دولارا في قميصه.

وقال المدرس للصحيفة المحلية إنه يعتزم إنفاق الأموال على نادي الرياضة في المدرسة.

وغالبا ما يقوم المعلمون بدفع الأموال من جيبهم الخاص لاقتناء مستلزمات الفصول الدراسية، ويعتمدون أحيانا على التبرعات للمساعدة في تعويض النقص.

المصدر: dailymail