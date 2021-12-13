راموس يدلي بتصريح مثير حول المواجهة المرتقبة بين سان جيرمان وريال مدريد في دوري الأبطال

أكد الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الحالي وقائد ريال مدريد السابق، أنه سيقاتل من أجل الفريق الباريسي أمام الفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وأسفرت قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال عن مواجهة نارية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 13 لقبا.

وقال راموس في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنت أتمنى ألا تسفر القرعة عن هذه المواجهة، لكن العودة إلى برنابيو تدعو للفرح، خاصة أنني لم أتمكن من توديع الجماهير بسبب جائحة كورونا".

وأضاف: "القدر متقلب، كنت أتمنى مواجهة فريقا آخر، أنت تعرف كم المودة والحب بداخلي لريال مدريد، الآن حان دوري للدفاع عن سان جيرمان".

😎 'El regreso del gran capitán'@SergioRamos: "Voy a ir a muerte por el PSG en el partido contra el Real Madrid" https://t.co/8axy95MOhz#UCLpic.twitter.com/kzBubmMZZW — MARCA (@marca) December 13, 2021

إقرأ المزيد

وشدد المدافع الإسباني: "سأبذل قصارى جهدي للعبور إلى الدور المقبل، أنا ذاهب للموت من أجل باريس سان جيرمان، إنه الفريق الذي راهن علي".

وانتقل راموس إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الملكي.

ولم يشارك راموس البالغ 35 عاما مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم، سوى في مباراة واحدة فقط، بسبب معاناته من الإصابة.



ومن المقرر إقامة مباريات جولة الذهاب من دور الـ16 لدوري الأبطال أيام 15، 16، 22 و23 فبراير المقبل، فيما سيشهد شهر مارس المقبل مباريات الإياب، أيام 8، 9، 15 و16.

يذكر أن نهائي البطولة القارية العريقة سيقام في مدينة بطرسبورغ الروسية في الـ28 من مايو عام 2022.

المصدر: وكالات