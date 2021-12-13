 
مباشر

سوتشي يقسو على سبارتاك موسكو بثلاثية نظيفة في الدوري الروسي (فيديو)

الرياضة

سوتشي يقسو على سبارتاك موسكو بثلاثية نظيفة في الدوري الروسي (فيديو)
Sputnik Артур Лебедев
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ry8r

تغلب سوتشي على ضيفه سبارتاك موسكو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في ختام الجولة الـ18 من عمر الدوري الروسي الممتاز بكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من الإكوادوري كريستيان نوبوا والبلغاري إيفيلين بوبوف وأرتور يوسيبوف في الدقائق 28 و89 و90+7 على الترتيب.

ولعب سوتشي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ65 بعد طرد لاعبه نوبوا لتدخله العنيف على أحد لاعبي الخصم.

كما أنهى سبارتاك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البلجيكي ماكسيميليانو كوفريي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع سوتشي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث وقلص الفارق إلى 7 نقاط مع المتصدر زينيت وإلى 5 نقاط مع الوصيف دينامو موسكو، فيما توقف رصيد سبارتاك عند 23 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا