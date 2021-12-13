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محمد علي الحوثي يهنئ المنتخب اليمني بالتتويج بكأس غرب آسيا على حساب نظيره السعودي

الرياضة

محمد علي الحوثي يهنئ المنتخب اليمني بالتتويج بكأس غرب آسيا على حساب نظيره السعودي
Reuters
القيادي في جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي
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هنأ القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، محمد علي الحوثي، المنتخب اليمني بالفوز بكأس غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بعد فوزه على نظيره السعودي في النهائي يوم الاثنين.

وقال محمد الحوثي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "نبارك للمنتخب اليمني للناشئين انتصاره الرياضي وسنعمل مع الجهات والشعب اليمني على إعداد تكريم يليق بهذا الفوز الرائع في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء باذن الله".

كما هنأ وزير الإعلام في حكومة صنعاء والقيادي في جماعة الحوثي ضيف الله الشامي المنتخب اليمني للناشئين بالتتويج باللقب.

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وحسم المنتخب اليمني النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

واستضافت السعودية النسخة الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بمشاركة 9 فرق بالفترة بين 5 و13 ديسمبر الجاري.

المصدر: تويتر

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