محمد علي الحوثي يهنئ المنتخب اليمني بالتتويج بكأس غرب آسيا على حساب نظيره السعودي
هنأ القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، محمد علي الحوثي، المنتخب اليمني بالفوز بكأس غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بعد فوزه على نظيره السعودي في النهائي يوم الاثنين.
وقال محمد الحوثي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "نبارك للمنتخب اليمني للناشئين انتصاره الرياضي وسنعمل مع الجهات والشعب اليمني على إعداد تكريم يليق بهذا الفوز الرائع في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء باذن الله".
نبارك للمنتخب اليمني للناشئين انتصاره الرياضي— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 13, 2021
وسنعمل مع الجهات والشعب اليمني على اعداد تكريم يليق بهذا الفوز الرائع في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء باذن الله
ومن نصر الى نصر ليحيا اليمن
وقد تحقق تفاؤلنا بفضل الله https://t.co/xPkfQFcE9f
كما هنأ وزير الإعلام في حكومة صنعاء والقيادي في جماعة الحوثي ضيف الله الشامي المنتخب اليمني للناشئين بالتتويج باللقب.
ناطق الحكومة يهنئ منتخب الناشئين بفوزه بكأس غرب آسيا لكرة القدم— ضيف الله الشامي (@DhaifAlShami650) December 13, 2021
[13/ديسمبر/2021] صنعاء :
هنأ الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ الوطني وزير الإعلام ضيف الله الشامي المنتخب الوطني للناشئين، بتتويجه ببطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم إثر فوزه على المنتخب السعوديhttps://t.co/6rAhSdDMP6pic.twitter.com/lEvUFimQHD
وحسم المنتخب اليمني النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.
واستضافت السعودية النسخة الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بمشاركة 9 فرق بالفترة بين 5 و13 ديسمبر الجاري.
المصدر: تويتر
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