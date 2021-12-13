محمد علي الحوثي يهنئ المنتخب اليمني بالتتويج بكأس غرب آسيا على حساب نظيره السعودي

هنأ القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، محمد علي الحوثي، المنتخب اليمني بالفوز بكأس غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بعد فوزه على نظيره السعودي في النهائي يوم الاثنين.

وقال محمد الحوثي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "نبارك للمنتخب اليمني للناشئين انتصاره الرياضي وسنعمل مع الجهات والشعب اليمني على إعداد تكريم يليق بهذا الفوز الرائع في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء باذن الله".

نبارك للمنتخب اليمني للناشئين انتصاره الرياضي

وسنعمل مع الجهات والشعب اليمني على اعداد تكريم يليق بهذا الفوز الرائع في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء باذن الله

ومن نصر الى نصر ليحيا اليمن



وقد تحقق تفاؤلنا بفضل الله https://t.co/xPkfQFcE9f — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 13, 2021

كما هنأ وزير الإعلام في حكومة صنعاء والقيادي في جماعة الحوثي ضيف الله الشامي المنتخب اليمني للناشئين بالتتويج باللقب.

ناطق الحكومة يهنئ منتخب الناشئين بفوزه بكأس غرب آسيا لكرة القدم



[13/ديسمبر/2021] صنعاء :



هنأ الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ الوطني وزير الإعلام ضيف الله الشامي المنتخب الوطني للناشئين، بتتويجه ببطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم إثر فوزه على المنتخب السعوديhttps://t.co/6rAhSdDMP6pic.twitter.com/lEvUFimQHD — ضيف الله الشامي (@DhaifAlShami650) December 13, 2021

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وحسم المنتخب اليمني النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

واستضافت السعودية النسخة الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بمشاركة 9 فرق بالفترة بين 5 و13 ديسمبر الجاري.

المصدر: تويتر