أغويرو سيعلن يوم الأربعاء اعتزاله كرة القدم (تقرير)

ذكرت صحيفة "إل بريوديكو" الإسبانية اليوم الاثنين أن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم برشلونة سيعلن اعتزاله كرة القدم هذا الأسبوع بعد تقييم طبي لحالة قلبه.

ورفض برشلونة التعليق كما لم يتسن الوصول لوكيل أعمال اللاعب وأصدقائه لتأكيد هذا النبأ لكن بعض المصادر القريبة منه أكدت لوكالة "رويترز" أن النادي يجهز لحفل الوداع بعد غد الأربعاء، ليسدل اللاعب الأرجنتيني البالغ 33 عاما الستار على مسيرته في عالم الساحرة المستديرة.

‼️Sergio Agüero will hold a press conference on 15th December to announce his retirement from football due to arrhythmia.



• The club will also pay a small tribute to him.#FCB 🇦🇷💔



Via (🟡): @sportpic.twitter.com/DcfyJk4K83 — Barça Buzz (@Barca_Buzz) December 13, 2021

وانضم مهاجم مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد السابق إلى برشلونة في صفقة انتقال مجاني قبل انطلاق الموسم الحالي ونال المهاجم الأرجنتيني مساعدة طبية في الملعب بعدما اشتكى من ألم في الصدر خلال التعادل 1-1 مع ألافيس في الدوري في أواخر أكتوبر ونقل إلى مستشفى.

🚨 BREAKING: Sergio Agüero will announce his retirement from football on Wednesday. 😢 [Marca] pic.twitter.com/7HEzql2sOC — PurelyFootball®️ (@PurelyFootball) December 13, 2021

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وأعلن برشلونة بعدها أن أغويرو سيغيب لثلاثة أشهر على الأقل بعد تقييم حالته.

وقال برشلونة في بيان في نوفمبر: "خضع أغويرو لعملية تقييم وتشخيص من الطبيب جوسيب بروجادا. لن يكون بوسعه اللعب لثلاثة أشهر، وسيتم تقييم استجابته للعلاج لتحديد فترة التعافي".

وشارك أغويرو في خمس مباريات في كل المسابقات حتى الآن مع برشلونة وسجل هدفا واحدا في مباراة القمة أمام ريال مدريد بعد أن استهل الموسم بإصابة في ربلة الساق.

المصدر: "رويترز"