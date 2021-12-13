اتحاد كرة المصري يفجر مفاجأة في أزمة الأهلي (فيديو)

فجر أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة تعارض موعد كأس أمم إفريقيا، مع كأس العالم للأندية والذي يشارك به فريق الأهلي.

وقال مجاهد، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "دون شرح كثير ودون لف ودوران، ومع احترامي للفتايين، لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب، إذا كان هناك أي شخص يرى أن منتخب مصر من الممكن أن يكون أقل من أي جهة فهو مخطئ، الحفاظ على حقوق الجميع موجود".

وأضاف: "الأزمة محلولة دون تفسير، المنتخب سيخوض البطولة بكامل نجومه، والأهلي سيخوض المونديال بكامل نجومه، إذا كشفنا السر حاليا فقد يبطل الأمر، وأنا مسؤول عما أقوله، نحن ليس بمعزل عن المشكلة، نحن نعمل دون كلام كثير، وليس كل ما يعرف يقال".

أحمد مجاهد: من دون تفسير المنتخب المصري سيخوض بطولة كأس أمم أفريقيا بكامل نجومه، والنادي الأهلي أيضاً سيلعب مباراته في بطولة كأس العالم للأندية بكامل نجومه

وهاني حتحوت يفسر التصريحات حسب ما فهمه 💬🎤#الماتش#صدى_البلد@HHathout#الماتش#صدى_البلد@HHathoutpic.twitter.com/uGfmO8g70G — صدى البلد (@baladtv) December 12, 2021

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وسبق للنادي الأهلي مخاطبة مسؤولي اتحاد الكرة، بضرورة التدخل وحل أزمة تضارب مواعيد مونديال الأندية وكأس الأمم الإفريقية المقبلة.



وقرر الفيفا إقامة بطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، خلال الفترة بين 3 و12 فبراير المقبل في الإمارات.

فيما يشارك منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، خلال الفترة بين 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون.

وتكمن الأزمة في أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد يوم 6 فبراير موعدا لنهائي كأس الأمم، ليكون متزامنا مع مباراة الأهلي الأولى في مونديال الأندية التي ستقام في اليوم ذاته.

المصدر: "صدى البلد"