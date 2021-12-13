انتقادات تطال النهاية "غير المقبولة" لموسم فورمولا 1 في أبوظبي

‬تباينت ردود الفعل على فوز الهولندي، ماكس فرستابن، سائق رد بول، بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بعد فوزه بسباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي للموسم، يوم الأحد.

وفاز فرستابن بعد أن تجاوز منافسه البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، في اللفة الأخيرة من السباق الذي شهد العديد من الحالات المثيرة للجدل.

وانتقد البعض القرارات "غير المقبولة" من مدير السباق والمشرفين.

وكتب جورج راسل، سائق وليامز، الذي من المقرر أن ينضم إلى مرسيدس الموسم المقبل، على تويتر قائلا: "هذا غير مقبول تماما".

وتابع: "ماكس سائق رائع وقدم موسما لا يصدق، وأحترمه كثيرا، لكن ما حدث في السباق غير مقبول تماما".

مضيفا:"لا أصدق ما شاهدته بعيني".

Max is an absolutely fantastic driver who has had an incredible season and I have nothing but huge respect for him, but what just happened is absolutely unacceptable. I cannot believe what we’ve just seen. — George Russell (@GeorgeRussell63) December 12, 2021

وانتقد ديمون هيل، بطل فورمولا 1 السابق أيضا السباق الختامي.

وقال هيل: "هذه طريقة جديدة لإدارة الرياضة، حيث يمكن لمدير السباق اتخاذ ما يحلو له من قرارات!".

وكانت هناك انتقادات أيضا من خارج عالم فورمولا 1 ، حيث قال هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير لكرة القدم، إن البطولة سرقت من هاميلتون.

وتابع: "لست خبيرا في هذه الرياضة، لكني أشعر أن شيئا غريبا قد حدث ومنح أفضلية غير عادلة مثلما جرى اليوم. لماذا تتم معاقبة هاميلتون على حادث لسائق آخر؟".

وأضاف:" لقد قدم (هاميلتون) بالفعل سباقا مثاليا وسط ضغوط هائلة، لكن البطولة سرقت منه. من العار أن ينتهي الموسم بهذا الشكل".

وبدا أن هاميلتون، سائق مرسيدس البالغ 36 عاما، يسيطر على السباق بعدما اقتنص الصدارة من فرستابن المنطلق من المقدمة في المنعطف الأول.

لكن المنافسة عادت عندما نزلت سيارة الأمان إلى الحلبة في آخر خمس لفات، وخضوع فرستابن لوقفة صيانة من أجل إطارات جديدة، لينقلب السباق رأسا على عقب، ويخطف السائق الهولندي اللقب.

A dream come true for @Max33Verstappen as he crosses the line in Abu Dhabi 👀



And becomes F1 World Champion for the first time! 👑 🏆#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/DIF51TL6Sk — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

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لكن فرستابن (24 عاما) نال إشادة واسعة من العديد من السائقين السابقين، ومن بينهم جاكي ستيوارت، بطل العالم ثلاث مرات.

وقال ستيوارت لشبكة يوروسبورت: "من الرائع أن نحصل على بطل جديد لبطولة العالم، لأن لويس حقق مسيرة رائعة سابقا".

وختم:"رد بول وماكس يقدمان توليفة رائعة، وأعتقد أن هذا النجاح سيستمر مستقبلا".

المصدر: "رويترز"