بنزيما وفينيسيوس الثنائي الأخطر في الدوري الإسباني (فيديو)

بات ثنائي ريال مدريد الهجومي، الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فينيسيوس جونيور، الأخطر في الدوري الإسباني لهذا الموسم، بعدما ساهما في فوز فريقهما على غريمه أتلتيكو مدريد 2-0، الأحد.

ونجح بنزيما في تسجيل هدف الملكي الأول، عند الدقيقة 16، عندما تلقى كرة عرضية أرسلها فينيسيوس من الجهة اليمنى، ليسددها سريعا أسفل يسار يان أوبلاك، حارس مرمى "روخي بلانكوس".

WOW! 🔥



Karim Benzema volleys home the cross from Vinicius Jr. 👏 pic.twitter.com/L9mxA2YtbD — ESPN FC (@ESPNFC) December 12, 2021

5 - @realmadriden players Karim Benzema 🇫🇷 (three assists for the Brazilian) and Vinícius Júnior 🇧🇷 (two for the French) have combined for five goals in @LaLigaEN this season, the most of any duo in the competition. Society. pic.twitter.com/VS33MSsD0S — OptaJose (@OptaJose) December 12, 2021

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن بنزيما صنع 3 أهداف لزميله فينيسيوس جونيور في الليغا هذا الموسم، بالمقابل قدم له البرازيلي تمريرتين حاسمتين، وشارك اللاعبان معا في 5 أهداف، أكثر من أي ثنائي هجومي آخر، في ذات المسابقة خلال الموسم الجاري.

وحقق فينيسيوس رقما قياسيا، بعد أن صنع هدفي ريال مدريد الأول عبر بنزيما، والثاني حمل توقيع ماركو أسينسيو في الدقيقة 57.

2 - Vinícius Júnior 🇧🇷 has become the first player to provide two assists in a @LaLigaEN derby between Real Madrid and Atlético de Madrid in the 21st century. Galactic. pic.twitter.com/hHQOPV6YZ2 — OptaJose (@OptaJose) December 12, 2021

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ليصبح فينيسيوس أول لاعب يصنع هدفين في ديربي مدريد بالليغا في القرن الـ21.

وواصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته بتحقيقه الفوز السابع على التوالي، ويتصدر جدول ترتيب الليغا برصيد 42 نقطة.

في المقابل، مني أتلتيكو مدريد بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 29 نقطة.

المصدر: twitter/OptaJose