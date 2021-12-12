حمزات متحديا كونور: "لنقم بذلك يا أخي. الملك ضد الملك"

دعا المقاتل السويدي حمزات تشيمايف، شيشاني الأصل، الإيرلندي كونور ماكغريغور، البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين، لمواجهته في مارس 2022.

وكتب حمزات تشيمايف "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "مارس في لندن، فلنقم بذلك يا أخي. الملك ضد الملك".

إقرأ المزيد

وحقق كونور ماكغريغور 22 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 هزائم، آخرها أمام الأمريكي داستن بوارييه بالضربة الفنية القاضية، يوم 11 يوليو الماضي، ضمن بطولة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، بعد إصابة الإيرلندي بكسر في الساق اليسرى، ولم يتمكن الوقوف على متابعة المواجهة.

ويتعافي كونور ماكغريغور (33 عاما) الآن من تلك الإصابة الخطيرة ويبلغ وزنه نحو 85 كغ.

بينما حقق حمزات تشيمايف (27 عاما) 10 انتصارات متتالية حتى الآن في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة أي هزيمة.

المصدر: وكالات