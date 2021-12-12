فريق "مرسيدس" يحتج بعد فوز فيرستابن ببطولة العالم "للفورمولا-1" بتفوقه على هاميلتون

تقدم فريق "مرسيدس" باحتجاج على فوز الهولندي ماكس فيرستابن سائق "رد بول" اليوم الأحد، بجائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة الختامية لموسم بطولة العالم لسباقات سيارات الـ" فورمولا 1".

وقال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان له إن فريق "مرسيدس" احتج "على الترتيب الواقع في ختام المسابقة".

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واعتبر فريق "مرسيدس" الذي فاز ببطولة الصانعين للمرة الثامنة على التوالي وهو رقم قياسي، إنه تم انتهاك اللوائح الرياضية عند نزول سيارة الأمان إلى الحلبة في آخر خمس لفات.

وأحرز النجم ماكس فيرستابن لأول مرة في تاريخه لقب بطل العالم، بعد أن تمكن من التفوق على البطل السابق البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس"، في اللفة الأخيرة من السباق الذي أقيم في الإمارات.

المصدر: وكالات