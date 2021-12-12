شاهد.. فيرستابن ينتزع لقب بطل العالم لـ"الفورمولا وان" من هاميلتون في الأمتار الأخيرة

أحرز النجم الهولندي ماكس فيرستابن سائق "ريد بول" لقب بطل العالم لسباقات سيارات الفورمولا وان 2021، اليوم الأحد، بفوزه بجائزة أبو ظبي الكبرى، المرحلة الأخيرة للبطولة.

وقطع فيرستابن مسافة السباق بزمن قدره (1:30:17.345) ساعة، منتزعا المركز الأول في اللفة الأخيرة من بطل العالم السابق البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس"، الذي اكتفى بالمركز الثاني في هذه المرحلة والترتيب العام للبطولة.

A dream come true for @Max33Verstappen as he crosses the line in Abu Dhabi 👀



And becomes F1 World Champion for the first time! 👑 🏆#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/DIF51TL6Sk — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

بينما احتل الإسباني كارلوس ساينز جونيور (27 عاما) سائق فريق "فيراري" المركز الثالث في هذا السباق.

MAX: "It's insane. I don't know what to say. I'm so pleased for the team and for all these guys. I love working with them so much.



"Finally today I had a bit of luck. My team know I love them and I want to do this with them for the next 10 or 15 years!"#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/RBbO47DJUY — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

LEWIS: "Firstly, big congratulations to Max and to his team.



"But I'm so proud of my own team and we gave it absolutely everything. I've felt great in the car the last couple of months. We'll see what happens next year"#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/1X6h4nl0fQ — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

A title battle we will never forget



Thank you#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/aDYvg00KuQ — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

في حين فاز فريق "مرسيدس" بلقب الصانعين للعام الثامن على التوالي.

وفي ما يلي الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1 للعام 2021:

1- ماكس فيرستابين (24 عاما) سائق "ريد بول"، برصيد 394 نقطة

2- لويس هاميلتون (36 عاما) سائق "مرسيدس"، برصيد 388 نقطة

3- الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق "مرسيدس"، برصيد 226 نقطة

4- المكسيكي سيرخيو بيريز سائق "ريد بول"، برصيد 190 نقطة

5- الإسباني كارلوس ساينز، سائق "فيراري"، برصيد 164 نقطة.

المصدر: RT