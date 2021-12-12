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شاهد.. فيرستابن ينتزع لقب بطل العالم لـ"الفورمولا وان" من هاميلتون في الأمتار الأخيرة

الرياضة

شاهد.. فيرستابن ينتزع لقب بطل العالم لـ
Reuters /Kamran Jebreili
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أحرز النجم الهولندي ماكس فيرستابن سائق "ريد بول" لقب بطل العالم لسباقات سيارات الفورمولا وان 2021، اليوم الأحد، بفوزه بجائزة أبو ظبي الكبرى، المرحلة الأخيرة  للبطولة.

وقطع فيرستابن مسافة السباق بزمن قدره (1:30:17.345) ساعة، منتزعا المركز الأول في اللفة الأخيرة من بطل العالم السابق البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس"، الذي اكتفى بالمركز الثاني في هذه المرحلة والترتيب العام للبطولة.

بينما احتل الإسباني كارلوس ساينز جونيور (27 عاما) سائق فريق "فيراري" المركز الثالث في هذا السباق.

في حين فاز فريق "مرسيدس" بلقب الصانعين للعام الثامن على التوالي.

وفي ما يلي الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1 للعام 2021:

1- ماكس فيرستابين (24 عاما) سائق "ريد بول"، برصيد 394 نقطة

2- لويس هاميلتون (36 عاما) سائق "مرسيدس"، برصيد 388 نقطة

3- الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق "مرسيدس"، برصيد 226 نقطة

4- المكسيكي سيرخيو بيريز سائق "ريد بول"، برصيد 190 نقطة

5- الإسباني كارلوس ساينز، سائق "فيراري"، برصيد 164 نقطة.

المصدر: RT 

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