بالأرقام.. تاريخ مواجهات مصر وتونس قبل الدور نصف النهائي لكأس العرب 2021

تتجه أنظار عشاق بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، يوم الأربعاء المقبل، صوب ملعب "974" بقطر، الذي سيكون مسرحا "للديربي المغاربي" بين المنتخبين المصري والتونسي.

وحجز منتخب تونس "نسور قرطاج" مقعدا له في "المربع الذهبي" للبطولة، على حساب نظيره العماني بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية.

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بينما تأهل منتخب مصر "الفراعنة" إلى الدور قبل النهائي لكأس العرب 2021، على حساب نظيره الأردني، إثر فوزه عليه (3-1) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

تاريخ مواجهات مصر وتونس قبل مباراة المنتخبين في نصف نهائي كأس العرب 2021 :



التقى منتخبا مصر وتونس، في 35 مباراة رسمية وودية بحسب موقع "11v11"، وتميل الكفة لمنتخب "نسور قرطاج" الذي حقق الفوز في 14 مواجهة، مقابل 13 انتصارا لمنتخب "الفراعنة"، بينما تعادلا في 8 مناسبات.

واستطاع المنتخب التونسي هز شباك "الفراعنة" 38 مرة، بينما تلقت شباك "نسور قرطاج 36 هدفا، وتعد النتيجة (1-0) الأكثر تكرارا في تاريخ مواجهات مصر وتونس، فقد انتهت 13 مباراة بينهما بالنتيجة (1-0).

والتقى منتخبا مصر وتونس مرة واحدة فقط من قبل في تاريخ بطولات كأس العرب، وكانت خلال النسخة الخامسة عام 1988 التي استضافها الأردن، وفازت مصر فيها بهدف وحيد.

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أما آخر مواجهة بين مصر وتونس فكانت يوم 16 نوفمبر 2018، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وانتهت بفوز منتخب "الفراعنة" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق منتخب مصر أكبر انتصار على نظيره التونسي عام 1989 بأربعة أهداف من دون رد، في مباراة ودية، في المقابل فاز المنتخب التونسي على "الفراعنة" 4-1 عام 1977، خلال تصفيات كأس العالم 1978.

وسيواجه الفائز من مباراة منتخبي مصر وتونس في النهائي يوم السبت المقبل، على استاد "البيت" في العاصمة الدوحة، الفائز من المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي، والتي ستجمع منتخبي قطر والجزائر يوم الأربعاء المقبل، على استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية.

المصدر: وكالات