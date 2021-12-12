نجم ليفربول أرنولد: صلاح وصل إلى مستوى مخيف

أشاد الظهير الأيمن لفريق ليفربول الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد، أفضل لاعب في شهر نوفمبر الماضي، بقدرات زميله المصري محمد صلاح، وما يقدمه بقميص "الريدز" حتى الآن.

وقال أرنولد، في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "ما رأيك في إحراز صلاح 21 هدفًا حتى الآن في 22 مباراة؟ يجب أن نشير أيضًا إلى التمريرات الحاسمة. إنه وصل إلى مستوى مخيف".

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وأضاف: "عدد قليل من اللاعبين يستطيع تحقيق هذه الأرقام في السنوات الخمس أو العشر الماضية، ربما اثنان أو 3 كحد أقصى يفعلون ذلك على أعلى مستوى لفترة طويلة".

وواصل: "كي أكون صادقًا، لا أستطيع تذكر المباراة الأخيرة التي لم يسجل أو يصنع خلالها صلاح. إنه أمر رائع ومن الفخر وجوده معنا في الفريق".

واختتم أرنولد: "صلاح فتى رائع ويعمل بجد من أجل الوصول لهذا المستوى الذي لم يتحقق عن طريق الحظ، لكنه يعمل بجد يوميا، ويهتم بنفسه. إنه يستحق كل التصفيق الذي يحصل عليه، وكل جائزة والكلمات التي تقال عنه. لا أحد هنا يمكن أن يقول كلمة سيئة عنه".

وخرج "الفرعون" المصري بعدة أرقام مميزة من مباراة فريقه ليفربول وضيفه أستون فيلا (1-0) التي جمعتهما أمس السبت، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإحرازه هدف الفوز الوحيد "للريدز" في الدقيقة 67 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "آنفيلد"، من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

بينما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة الماضي، فوز ترنت ألكساندر-أرنولد، بجائزة أفضل لاعب في "البريمير ليغ" لشهر نوفمبر الماضي.

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وتفوق أرنولد في السباق لنيل هذه الجائزة على الثلاثي البرتغالي: المهاجم ديوغو جوتا زميله في الريدز"، وجواو كانسيلو وبيرناردو سيلفا لاعبي مانشستر سيتي، وجون ماكغين لاعب أستون فيلا، وإيمانويل دينيس لاعب واتفورد.

وكانت آخر مرة فاز فيها ترنت ألكساندر-أرنولد (23 عاما) بجائزة لاعب الشهر في ديسمبر 2019.

وحصد فريق ليفربول بذلك جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، للشهر الثاني على التوالي، حيث سبق أن فاز محمد صلاح بجائزة شهر أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالات