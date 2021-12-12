كشف تفاصيل إصابة الشناوي وحمدي فتحي قبل مباراة مصر ضد تونس
أكدت نتائج الأشعة التي أجراها ثنائي منتخب مصر، محمد الشناوي وحمدي فتحي، بعد فوز "الفراعنة" على الأردن 3-1 في كأس العرب، أمس السبت، إصابة اللاعبين بإجهاد في العضلة الخلفية.
وتعرض حمدي فتحي، للإصابة خلال مواجهة الأردن وتم استبداله اضطراريا، بينما تحامل الشناوي على نفسه وأكمل المباراة رغم شعوره بالألم.
وقال طبيب المنتخب المصري، محمد أبو العلا، في بيان نشره الاتحاد المصري على حسابه في موقع "تويتر"، إن نتائج الأشعة التي أجراها الشناوي، وحمدي فتحي، جاءت كما كان متوقعا (إصابة اللاعبين بإجهاد في العضلة الخلفية)، مضيفا: "بدأ اللاعبان بالفعل تنفيذ برنامج علاجي من أجل اللحاق بمباراة الأربعاء المقبل ضد منتخب تونس" في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب.
🔴 | برنامج علاجي للشناوي وحمدي .. وراحة للفريق اليوم 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFApic.twitter.com/WJnkE0FJH5— EFA.eg (@EFA) December 12, 2021
وأشار محمد أبو العلا إلى أن المدافع أحمد حجازي، يقترب من العودة للتدريبات، بعدما غاب عن لقاء الأردن بداعي الإصابة.
وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قرر منح جميع اللاعبين راحة اليوم الأحد، على أن يستأنفوا التدريبات، غدا الاثنين، استعدادا لمواجهة تونس المرتقبة.
المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم
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